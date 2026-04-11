Хегсет: два военных американских корабля прошли через Ормузский пролив

НЬЮ-ЙОРК, 11 апр - РИА Новости. Два военных корабля США прошли через Ормузский пролив, утверждает шеф Пентагона Пит Хегсет.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Штаты начнут расчистку Ормузского пролива от иранских мин в качестве услуги странам, "не набравшимся смелости" заняться этим самим. При этом портал Axios сообщал со ссылкой на американского чиновника, что несколько кораблей военного флота США без координации с Ираном пересекли Ормузский пролив на фоне переговоров американской и иранской делегаций в Исламабаде.
"USS Frank E. Petersen Jr. (DDG 121) и USS Michael Murphy (DDG 112) прошли через Ормузский пролив и действовали в Персидском заливе в рамках более широкой миссии по обеспечению того, чтобы пролив был полностью очищен от морских мин, ранее установленных КСИР", – написал Хегсет в Х.
Гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на источник в высшем командовании Ирана опровергала сообщения о пересечении кораблями военно-морских сил США Ормузского пролива.