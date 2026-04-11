Доброволец рассказал, как возвращали спасенных на Камчатке туристов

ВЛАДИВОСТОК, 11 апр - РИА Новости. Туристка на Камчатке осталась без обуви, поэтому ей на ноги пришлось надеть перчатки, чтобы довезти ее с перевала на снегоходе, рассказал РИА Новости участвовавший в спасательной операции доброволец Матвей Брюзгин.
"Девушка и парень - они в адекватном, нормальном состоянии были. Но у них не было ни ботинок, ничего... Девушке фактически перчатки надели на ноги... Просто надо было - садимся, укрываемся и едем. Надо было до тёплого домика добраться (быстрее - ред.)", - рассказал Брюзгин.
Он добавил, что туристку посадил на свой снегоход, дал ей куртку, которую брал с собой.
"Паренька посадили, укрыли тоже", - уточнил собеседник агентства.
По его словам, путь на снегоходе занял "приличное время".
Группа из девяти человек вышла в поход 28 марта, в районе Таловского кордона 3 апреля произошёл конфликт, участники разделились: двое остались на Семёновском кордоне, а семеро продолжили движение к Авачинскому перевалу, 7 апреля связь с ними прервалась. Поиски осложняла сильная метель. В итоге вертолет МЧС России эвакуировал пятерых пострадавших участников тургруппы, тела двоих погибших остаются на месте происшествия. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
