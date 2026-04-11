Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:22 11.04.2026
Доброволец рассказал, как возвращали спасенных на Камчатке туристов

Брюзгин: на Камчатке туристке пришлось надеть на ноги перчатки, чтобы вернуться

© Фото предоставлено ГУ МЧС России по Камчатскому краюПострадавшим оказывают помощь на Камчатке. 10.04.2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 11 апр - РИА Новости. Туристка на Камчатке осталась без обуви, поэтому ей на ноги пришлось надеть перчатки, чтобы довезти ее с перевала на снегоходе, рассказал РИА Новости участвовавший в спасательной операции доброволец Матвей Брюзгин.
"Девушка и парень - они в адекватном, нормальном состоянии были. Но у них не было ни ботинок, ничего... Девушке фактически перчатки надели на ноги... Просто надо было - садимся, укрываемся и едем. Надо было до тёплого домика добраться (быстрее - ред.)", - рассказал Брюзгин.
Он добавил, что туристку посадил на свой снегоход, дал ей куртку, которую брал с собой.
"Паренька посадили, укрыли тоже", - уточнил собеседник агентства.
По его словам, путь на снегоходе занял "приличное время".
Группа из девяти человек вышла в поход 28 марта, в районе Таловского кордона 3 апреля произошёл конфликт, участники разделились: двое остались на Семёновском кордоне, а семеро продолжили движение к Авачинскому перевалу, 7 апреля связь с ними прервалась. Поиски осложняла сильная метель. В итоге вертолет МЧС России эвакуировал пятерых пострадавших участников тургруппы, тела двоих погибших остаются на месте происшествия. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
ПроисшествияКамчаткаРоссияМЧС России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала