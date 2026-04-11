Компания, создающая спецэффекты, подала иск к театру Надежды Кадышевой

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Компания Preset-FX, занимающаяся созданием спецэффектов для шоу, через суд пытается взыскать около 370 тысяч рублей с Национального театра народной музыки и песни "Золотое кольцо" народной артистки России Надежды Кадышевой, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Иск ООО "Пресет" поступил в суд в Москве 6 апреля и к рассмотрению еще не принят. Основания исковых требований и другие подробности спора пока не приводятся.

Среди спецэффектов, которые предлагает истец, - эффект падающего снега, пиротехнические эффекты кратковременного и длительного горения, генерация пены, искровые эффекты, эффекты дыма, конфетти и другие, сообщает сайт компании.