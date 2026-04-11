Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:20 11.04.2026
Компания, создающая спецэффекты, подала иск к театру Надежды Кадышевой

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкНадежда Кадышева
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Надежда Кадышева. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Компания Preset-FX, занимающаяся созданием спецэффектов для шоу, через суд пытается взыскать около 370 тысяч рублей с Национального театра народной музыки и песни "Золотое кольцо" народной артистки России Надежды Кадышевой, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск ООО "Пресет" поступил в суд в Москве 6 апреля и к рассмотрению еще не принят. Основания исковых требований и другие подробности спора пока не приводятся.
Среди спецэффектов, которые предлагает истец, - эффект падающего снега, пиротехнические эффекты кратковременного и длительного горения, генерация пены, искровые эффекты, эффекты дыма, конфетти и другие, сообщает сайт компании.
Дискография Кадышевой включает в себя концертные записи, сборники и более 20 студийных альбомов, изданных с ансамблем "Золотое кольцо". Ее вокал звучит в кинокартинах "Широка река" (2008), "Судьбы загадочное завтра" (2010).
Певица Надежда Кадышева - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
МоскваНадежда Кадышева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала