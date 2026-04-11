21:43 11.04.2026 (обновлено: 22:10 11.04.2026)
"Подняли белый флаг". На Западе забили тревогу из-за переговоров с Ираном

Здание парламента Пакистана в Исламабаде. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Даже частичное принятие условий Ирана на переговорах с США станет победой для Тегерана, такое мнение выразил итальянский эксперт по международным отношениям Лоренцо Мария Пачини в статье для Strategic Culture.
"Даже частичное согласие будет значительным успехом для Тегерана. В то же время маловероятно, что иранское руководство согласится на слишком невыгодный компромисс, учитывая принесенные жертвы. Следовательно, в ближайшие дни ситуация останется крайне нестабильной, с высоким риском возобновления боевых действий", — говорится в публикации.
Как отметил эксперт, полное принятие условий иранского плана означало бы капитуляцию со стороны США и Израиля.
"Даже если США и подняли тот белый флаг, которым размахивал господин президент, мы не должны упускать из виду суть происходящего: этот флаг — уже саван, пропитанный кровью новых мучеников. И рано или поздно кто-то потребует мести", — заключил он.
Сегодня в Исламабаде проходит встреча американской и иранской делегаций. Ранее Al Hadath передавал, что стороны сначала провели непрямые переговоры в Пакистане. Агентство Tasnim назвало среди тем для обсуждения освобождение иранских активов и прекращение огня в Ливане.
В американскую делегацию вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Иран представляют в том числе председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи.
В ночь на среду Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, назначив контакты для мирного урегулирования на ближайшее время. В основу будущего договора может лечь план Ирана из десяти пунктов, который, как сообщалось, одобрили и американцы.
В то же время Иран обвинил США в нарушении перемирия из-за атак Израиля на Ливан. В Соединенных Штатах объяснили эту ситуацию недопониманием, поскольку эту республику якобы не включали в договоренности, хотя в ИРИ утверждали обратное.
В миреИранСШАСтив УиткоффТегеран (город)Джаред КушнерМохаммад-Багер Галибаф
 
 
