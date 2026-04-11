20:43 11.04.2026 (обновлено: 20:57 11.04.2026)
СМИ раскрыли подробности переговоров США и Ирана

FT: переговоры США и Ирана зашли в тупик из-за Ормузского пролива

© REUTERS / Asim HafeezОбстановка в Исламабаде перед переговорами между США и Ираном
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Переговоры США и Ирана зашли в тупик из-за Ормузского пролива, пишет Financial Times.
"Переговорщики заявляют, что в американо-иранских переговорах в Пакистане по вопросу контроля над Ормузским проливом сохраняется "тупиковая ситуация", — говорится в публикации.
По данным издания, Тегеран настаивает на собственном контроле над проливом и праве взимать плату с проходящих судов. Иран также отвергает предложение о совместном контроле этой территории.
Источники, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что обсуждение вопроса о возобновлении работы пролива остается камнем преткновения.
Сегодня в Исламабаде проходит встреча американской и иранской делегаций. Как передавал телеканал Al Hadath, стороны сначала провели непрямые переговоры. Агентство Tasnim назвало среди тем для обсуждения освобождение иранских активов и прекращение огня в Ливане.
В американскую делегацию вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Иран представляют в том числе председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи.
В ночь на среду Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, назначив контакты для мирного урегулирования на ближайшее время. В основу будущего договора может лечь план Ирана из десяти пунктов, который, как сообщалось, одобрили и американцы.
В то же время Тегеран обвинил США в нарушении перемирия из-за атак Израиля на Ливан. В Соединенных Штатах объяснили эту ситуацию недопониманием, поскольку эту республику якобы не включали в договоренности, хотя в ИРИ утверждали обратное.
ИранВ миреСШАОрмузский проливДжаред КушнерМохаммад-Багер ГалибафСтив УиткоффВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
