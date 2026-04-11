СМИ раскрыли подробности переговоров США и Ирана

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Переговоры США и Ирана зашли в тупик из-за Ормузского пролива, пишет Financial Times.
"Переговорщики заявляют, что в американо-иранских переговорах в Пакистане по вопросу контроля над Ормузским проливом сохраняется "тупиковая ситуация", — говорится в публикации.
Источники, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что обсуждение вопроса о возобновлении работы пролива остается камнем преткновения.
Сегодня в Исламабаде проходит встреча американской и иранской делегаций. Как передавал телеканал Al Hadath, стороны сначала провели непрямые переговоры. Агентство Tasnim назвало среди тем для обсуждения освобождение иранских активов и прекращение огня в Ливане.
В американскую делегацию вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Иран представляют в том числе председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи.
В ночь на среду Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, назначив контакты для мирного урегулирования на ближайшее время. В основу будущего договора может лечь план Ирана из десяти пунктов, который, как сообщалось, одобрили и американцы.