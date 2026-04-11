"Согласятся на капитуляцию". На Западе высказались о перемирии США и Ирана

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Переговоры США и Ирана в Исламабаде, вероятно, потерпят неудачу, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X.
"Переговоры в Исламабаде, скорее всего, потерпят неудачу. США просто не могут согласиться на капитуляцию, да и Ирану действительно не нужно уступать. Насколько мне известно, это первый случай, когда США ведут переговоры, находясь в проигрышной позиции", — написал он.
По его словам, вероятность того, что стороны найдут общий язык в таких условиях, крайне мала.
"Есть также признаки того, что переговоры — это всего лишь уловка", — резюмировал Малинен.
В американскую делегацию вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Иран представляют в том числе председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи.
В ночь на среду Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, назначив контакты для мирного урегулирования на ближайшее время. В основу будущего договора может лечь план Ирана из десяти пунктов, который, как сообщалось, одобрили и американцы.
В то же время Иран обвинил США в нарушении перемирия из-за атак Израиля на Ливан. В Соединенных Штатах объяснили эту ситуацию недопониманием, поскольку эту республику якобы не включали в договоренности, хотя в ИРИ утверждали обратное.