В Иране подсчитали ущерб, нанесенный США и Израилем историческим памятникам

ТЕГЕРАН, 11 апр – РИА Новости. США и Израиль в ходе конфликта с Ираном нанесли ущерб в размере 57,7 миллиона долларов историческим памятникам исламской республики, завил министр туризма Ирана Реза Салехи-Амири.
"В общей сложности ущерб получили памятники в 20 провинциях страны. Ущерб оценивается примерно в 7,5 триллиона иранских туманов (57,7 миллиона долларов)", - заявил Салехи-Амири, его слова приводит иранское государственная телерадиокомпания.
Он отметил, что всего ущерб получили 140 объектов, из которых 63 находятся в Тегеране, 23 - в Исфахане и 12 - в Курдистане.
В субботу Иран и США проводят переговоры в пакистанской столице Исламабаде. Иранскую делегацию возглавляет председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф. Также в делегацию вошли глава МИД Ирана Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и глава Центробанка страны Абдольнасер Хеммати. Делегацию США, в которую также вошли спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, возглавляет вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов и Тегеран в скором времени начнет переговоры с США в Исламабаде.
Пентагон преподал урок всему миру
