Переговоры Ирана и США в Исламабаде могут продлить еще на один день

ТЕГЕРАН, 11 апр – РИА Новости. Иран не исключает, что переговоры с США в Исламабаде могут быть продлены еще на один день, передает иранское агентство Tasnim.
"После первоначальных консультаций переговоры между иранской и американской делегациями перешли от общих вопросов к детальному и техническому обсуждению ряда вопросов. Хотя переговоры были запланированы на один день, существует вероятность, что они будут продлены еще на один день для продолжения экспертных обсуждений", - говорится в сообщении.
В субботу Иран и США проводят переговоры в пакистанской столице Исламабаде. Иранскую делегацию возглавляет председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф. Также в делегацию вошли глава МИД Ирана Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и глава Центробанка страны Абдольнасер Хеммати. Делегацию США, в которую также вошли спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, возглавляет вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Трамп в ночь на среду объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов и Тегеран в скором времени начнет переговоры с США в Исламабаде.