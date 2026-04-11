В Иране опровергли сообщения о пересечении кораблями США Ормузского пролива - РИА Новости, 11.04.2026
16:58 11.04.2026 (обновлено: 18:43 11.04.2026)
В Иране опровергли сообщения о пересечении кораблями США Ормузского пролива

IRIB: Иран опроверг сообщения о пересечении кораблями ВМС США Ормузского пролива

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 11 апр — РИА Новости. Американские военные корабли не пересекали Ормузский пролив, сообщила гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на источник.
"Один из представителей высшего командования Ирана в интервью гостелерадиокомпании опроверг сообщения Axios о пересечении кораблями американских ВМС Ормузского пролива", — говорится в заявлении.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Кто в США выиграл от поражения на Ближнем Востоке
9 апреля, 08:00
При этом агентство Fars сообщило, что Вооруженные силы республики следят за эсминцем ВМС США, который вышел из порта Фуджейра в сторону Ормузского пролива. Они также докладывают о всех его действиях иранской делегации в Исламабаде. Та, в свою очередь, через пакистанского посредника передает информацию американской стороне.
Ранее в субботу агентство Tasnim сообщило, что Иран решил начать переговоры с США в Исламабаде по вопросам освобождения иранских активов и прекращения огня в Ливане.
В ночь на среду Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, назначив контакты для мирного урегулирования на ближайшее время. В основу будущего договора может лечь план Ирана из десяти пунктов, который, как сообщалось, одобрили и американцы.
В то же время Иран обвинил США в нарушении перемирия из-за атак Израиля на Ливан. В Соединенных Штатах объяснили эту ситуацию недопониманием, поскольку эту республику якобы не включали в договоренности, хотя в ИРИ утверждали обратное.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
С третьей попытки: почему Иран согласился на переговоры с Америкой
9 апреля, 08:00
Согласно данным Fars, Иран сделал предупреждение эсминцу, а также прямо сообщил пакистанскому посреднику, что корабль станет целью для атаки в течение 30 минут, если продолжит движение, и что эта ситуация ударит по переговорам между США и ИРИ. Как отмечает агентство, эти действия привели к отдаче приказа об остановке эсминца.
Иранскую делегацию для переговоров с Соединенными Штатами возглавляет председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф. Также в делегацию вошли глава МИД Ирана Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и глава Центробанка страны Абдольнасер Хеммати. Делегацию США, в которую также вошли спецпосланник президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, возглавляет вице-президент Джей Ди Вэнс.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов и Тегеран в скором времени начнет переговоры с США в Исламабаде.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
Срочно и важно: США и Иран окончательно признали победителя в войне
Вчера, 08:00
 
В миреИранСШАИсламабадДональд ТрампМохаммад-Багер ГалибафАббас АракчиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
