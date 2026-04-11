В Иране опровергли сообщения о пересечении кораблями США Ормузского пролива

ТЕГЕРАН, 11 апр — РИА Новости. Американские военные корабли не пересекали Ормузский пролив, сообщила гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на источник.

« "Один из представителей высшего командования Ирана в интервью гостелерадиокомпании опроверг сообщения Axios о пересечении кораблями американских ВМС Ормузского пролива", — говорится в заявлении.

При этом агентство Fars сообщило, что Вооруженные силы республики следят за эсминцем ВМС США, который вышел из порта Фуджейра в сторону Ормузского пролива . Они также докладывают о всех его действиях иранской делегации в Исламабаде. Та, в свою очередь, через пакистанского посредника передает информацию американской стороне.

Ранее в субботу агентство Tasnim сообщило, что Иран решил начать переговоры с США Исламабаде по вопросам освобождения иранских активов и прекращения огня в Ливане

В ночь на среду Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, назначив контакты для мирного урегулирования на ближайшее время. В основу будущего договора может лечь план Ирана из десяти пунктов, который, как сообщалось, одобрили и американцы.

В то же время Иран обвинил США в нарушении перемирия из-за атак Израиля на Ливан . В Соединенных Штатах объяснили эту ситуацию недопониманием, поскольку эту республику якобы не включали в договоренности, хотя в ИРИ утверждали обратное.

Согласно данным Fars, Иран сделал предупреждение эсминцу, а также прямо сообщил пакистанскому посреднику, что корабль станет целью для атаки в течение 30 минут, если продолжит движение, и что эта ситуация ударит по переговорам между США и ИРИ. Как отмечает агентство, эти действия привели к отдаче приказа об остановке эсминца.