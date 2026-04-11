На Западе раскрыли тяжелую правду перед переговорами Ирана и США
15:51 11.04.2026
На Западе раскрыли тяжелую правду перед переговорами Ирана и США

RS: Иран находится в более выгодной позиции на переговорах, чем США

Обстановка в Исламабаде перед переговорами между США и Ираном
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Тегеран находится в более выгодной позиции на переговорах, чем Вашингтон, пишет Responsible Statecraft.

"Обстановка складывается в пользу Ирана. Давление из-за промежуточных выборов в США, замедление мировой экономики и рост цен на нефть подталкивают Соединенные Штаты к поиску договоренности. Исламская республика же умеет ждать, и время работает на нее", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
Срочно и важно: США и Иран окончательно признали победителя в войне
Вчера, 08:00
В статье отмечается, что иранское предложение из десяти пунктов, предусматривающее сохранение за Тегераном господства в Ормузском проливе и полную отмену санкций, показывает, что страна ведет переговоры с позиции силы, а не отчаяния.

В субботу в Исламабаде начались переговоры американской и иранской сторон.

В делегацию от США вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Иран представляют в том числе председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
В США задались вопросом, что случилось с Рубио из-за Ирана
Вчера, 06:45
 
