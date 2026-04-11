14:02 11.04.2026
В правительстве США опровергли сообщения о разморозке активов Ирана

ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Представитель американского правительства опроверг сообщения о том, что Вашингтон согласился разморозить замороженные активы Ирана.
Ранее агентство Tasnim со ссылкой на высокопоставленный иранский источник утверждало, что США в рамках переговорного процесса якобы согласились разморозить замороженные активы Ирана. Высокопоставленный иранский источник заявил агентству, что разморозка активов якобы "напрямую связана" с обеспечением безопасного прохода судов через Ормузский пролив, и Тегеран воспринимает это как серьезный шаг в переговорах.
Обстановка в Исламабаде перед переговорами между США и Ираном - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
СМИ: Пакистан передаст Ирану реакцию США на изначальные условия сделки
Вчера, 13:01
"Это ложь. Встречи еще даже не начались", - приводит слова неназванного чиновника США пресс-пул Белого дома.
В феврале заместитель главы МИД Ирана по экономической дипломатии Хамид Гамбари заявлял, что вопрос о замороженных иранских активах также должен стать частью сделки с США, при этом дипломат не уточнил, в каких странах Иран потерял к ним доступ. По его словам, разблокировка может быть как постепенной, так и единовременной.
Переговоры между делегациями США и Ирана ожидаются в субботу в Исламабаде при посредничестве Пакистана, который рассчитывает на достижение устойчивого мира на Ближнем Востоке. Ранее телеканал CNN сообщал, что переговоры, как ожидается, будут вестись как напрямую, так и через посредников.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс после прибытия на переговоры с иранскими официальными лицами в Исламабад - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
Вэнс сыграл ключевую роль в организации переговоров США и Ирана, пишут СМИ
Вчера, 11:41
 
