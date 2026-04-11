Иран готов к обороне в случае срыва перемирия с США, заявил посол в России

ТЕГЕРАН, 11 апр - РИА Новости. Иран нацелен на диалог с США, но готов и к обороне в случае срыва перемирия, заявил РИА Новости посол Ирана в РФ Казем Джалали.
Переговоры между делегациями США и Ирана ожидаются в субботу в Исламабаде при посредничестве Пакистана, который рассчитывает на достижение устойчивого мира на Ближнем Востоке. Ранее телеканал CNN сообщал, что переговоры, как ожидается, будут вестись как напрямую, так и через посредников.
"Политика Исламской Республики Иран в Исламабаде сосредоточена на дипломатии и диалоге. Народное единство, единодушие властей и молитвы нашего народа являются опорой переговорной команды, но в тот же время мы полностью готовы к обороне в случае нарушения режима прекращения огня, пальцы наших военных на спусковых крючках", - сказал Джалали.
Иранскую делегацию для переговоров с США возглавляет председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф. Также в делегацию вошли глава МИД Ирана Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и глава Центробанка страны Абдольнасер Хеммати.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов и Тегеран в скором времени начнет переговоры с США в Исламабаде.
