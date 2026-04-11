Опыт переговоров с США не дает уверенности в их успехе, заявил посол Ирана

ТЕГЕРАН, 11 апр - РИА Новости. Негативный опыт прошлых переговоров с США не позволяет быть уверенным в их успехе сегодня, заявил РИА Новости посол Ирана в РФ Казем Джалали.
Переговоры между делегациями США и Ирана ожидаются в субботу в Исламабаде при посредничестве Пакистана, который рассчитывает на достижение устойчивого мира на Ближнем Востоке. Ранее телеканал CNN сообщал, что переговоры, как ожидается, будут вестись как напрямую, так и через посредников.
"Принимая во внимание наш предыдущий опыт, когда США дважды (проявили – ред.) агрессию против Ирана во время переговоров, невозможно судить об успехе предстоящих переговоров", - сказал Джалали.
Иранскую делегацию для переговоров с США возглавляет председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф. Также в делегацию вошли глава МИД Ирана Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и глава Центробанка страны Абдольнасер Хеммати.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов и Тегеран в скором времени начнет переговоры с США в Исламабаде.