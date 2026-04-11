Иранская делегация встретилась с командующим армии Пакистана, пишут СМИ

ТЕГЕРАН, 11 апр - РИА Новости. Иранская делегация по прибытии в Исламабад на переговоры с США сегодня ночью встретилась с командующим армии Пакистана Асимом Муниром, передает агентство Tasnim.
Переговоры между делегациями США и Ирана ожидаются в субботу в Исламабаде при посредничестве Пакистана, который рассчитывает на достижение устойчивого мира на Ближнем Востоке. Ранее телеканал CNN сообщал, что переговоры, как ожидается, будут вестись как напрямую, так и через посредников.
"Иранская делегация под руководством Мохаммада-Багера Галибафа и в присутствии главы МИД нашей страны Аббаса Аракчи прошедшей ночью после прибытия в Исламабад встретилась и провела переговоры с командующим армией Пакистана (Асимом Муниром - ред.)", - говорится в публикации Tasnim.
Агентство отмечает, что на встрече делегация Ирана выразила недовольство невыполнением США иранских условий для переговоров, в частности режима прекращения огня в Ливане и разморозки иранских активов за рубежом. Указывается, что Иран при этом сохранил прежний режим прохода судов через Ормузский пролив.
Иранскую делегацию для переговоров с США возглавляет председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф. Также в делегацию вошли глава МИД Ирана Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и глава Центробанка страны Абдольнасер Хеммати.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов и Тегеран в скором времени начнет переговоры с США в Исламабаде.