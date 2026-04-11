11:19 11.04.2026
Новые удары США по Ирану не заставят его капитулировать, считает эксперт

ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Возможное возобновление ударов США по Ирану не заставит Тегеран капитулировать и приведет лишь к выходу конфликта за пределы региона Ближнего Востока, таким мнением с РИА Новости поделился отставной американский дипломат и бывший помощник министра обороны США по международной безопасности Час Фриман.
"Соединенные Штаты могли бы возобновить свое яростное наступление на Иран, но повторение подобных действий вряд ли заставило бы Иран капитулировать. Истощение средств противовоздушной и противоракетной обороны США и Израиля оставляет их относительно незащищенными от иранских контратак", - сказал Фриман.
По его словам, американские и израильские базы в Персидском заливе уже получили серьезные повреждения, а Иран не отказался от своих стратегических целей.
"Дальнейшее нанесение ущерба Ирану возможно, но вряд ли приведет к чему-либо, кроме разжигания жажды мести в условиях распространения войны за пределы Западной Азии", - добавил Фриман.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что страна одержала победу в войне с США после принятия иранского предложения из десяти пунктов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
