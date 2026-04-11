Переговорщики от Ирана имеют полномочия для решений по сделке, пишут СМИ

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Издание New York Times со ссылкой на трех иранских чиновников пишет, что иранская переговорная команда в Пакистане обладает всеми полномочиями для принятия решений по возможной сделке с США.
Ранее агентство Рейтер передавало, что официальные лица Ирана прибыли в Исламабад в преддверии переговоров с США. По данным иранских СМИ, делегацию возглавляет председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, его сопровождают министр иностранных дел Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан, глава Центробанка Абдольнасер Хеммати и несколько законодателей.
По словам источников, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи якобы предоставил Галибафу право заключить сделку или отказаться от нее.
Переговоры между делегациями США и Ирана ожидаются в субботу в Исламабаде при посредничестве Пакистана, который рассчитывает на достижение устойчивого мира на Ближнем Востоке. Ранее телеканал CNN сообщал, что переговоры, как ожидается, будут вестись как напрямую, так и через посредников.