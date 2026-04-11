Президент Индонезии планирует посетить Россию на следующей неделе - РИА Новости, 11.04.2026
11:05 11.04.2026 (обновлено: 11:11 11.04.2026)
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Президент Индонезии Прабово Субианто
Президент Индонезии Прабово Субианто. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 11 апр - РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто собирается совершить государственный визит в Россию на следующей неделе, у него запланированы контакты с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил глава МИД Индонезии Сугионо.
"Он (Прабово Субианто - ред.) обсудит один из вопросов, имеющих стратегическое значение для Индонезии. Он встретится с президентом Путиным и обсудит глобальную геополитику и энергетическую ситуацию", - сказал Сугионо журналистам.
Секретарь кабинета министров подполковник Тедди Индра Виджая также подтвердил запланированный визит. Тедди добавил, что точный график и детали повестки дня пока ожидают официального объявления от министерства иностранных дел.
