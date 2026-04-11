Президент Индонезии планирует посетить Россию на следующей неделе

ДЖАКАРТА, 11 апр - РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто собирается совершить государственный визит в Россию на следующей неделе, у него запланированы контакты с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил глава МИД Индонезии Сугионо.

Секретарь кабинета министров подполковник Тедди Индра Виджая также подтвердил запланированный визит. Тедди добавил, что точный график и детали повестки дня пока ожидают официального объявления от министерства иностранных дел.