Президент Индонезии планирует посетить Россию на следующей неделе

ДЖАКАРТА, 11 апр - РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто собирается совершить государственный визит в Россию на следующей неделе, у него запланированы контакты с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил глава МИД Индонезии Сугионо.
"Он (Прабово Субианто - ред.) обсудит один из вопросов, имеющих стратегическое значение для Индонезии. Он встретится с президентом Путиным и обсудит глобальную геополитику и энергетическую ситуацию", - сказал Сугионо журналистам.
Секретарь кабинета министров подполковник Тедди Индра Виджая также подтвердил запланированный визит. Тедди добавил, что точный график и детали повестки дня пока ожидают официального объявления от министерства иностранных дел.