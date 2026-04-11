20:36 11.04.2026
Благодатный огонь доставили в русскую обитель в Иерусалиме

ВАШИНГТОН, 11 апр – РИА Новости. Русские монахини в Израиле доставили в свою обитель Благодатный огонь, сошедший в храме Воскресения Христова в Иерусалиме, несмотря на трудности с безопасностью из-за конфликта на Ближнем Востоке, рассказал в интервью РИА Новости глава духовной миссии Русской Зарубежной Церкви (РПЦЗ) архимандрит Роман (Красовский).
"Сестры ходили в храм и принесли Благодатный огонь к нам в Спасо-Вознесенский монастырь на Елеонской горе. Мы с радостью встретили его, трижды обошли плащаницу и зажгли все лампады. А теперь готовимся к пасхальной службе", - сказал отец Роман.
Глава миссии отметил, что монахини добрались в центр Иерусалима, несмотря на трудности из-за мер безопасности в связи с конфликтом. По его словам, местные службы правопорядка ведут себя, возможно, даже чересчур строго, особенно по отношению к православной арабской молодежи.
"Кроме того, в последние полтора месяца храм Воскресения из-за военного положения был закрыт, и его открыли только два дня назад, и мы благодарим Господа, что бомбежки сейчас закончились", - добавил отец Роман.
Благодатный огонь ежегодно появляется накануне празднуемой православными Пасхи в Кувуклии – часовне над ложем Гроба Господня в храме в Иерусалиме по молитвам Иерусалимского патриарха и верующих. После схождения Благодатного огня патриарх Иерусалимский зажигает им свечи и раздает огонь собравшимся в храме представителям духовенства и мирян.
