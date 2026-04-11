В Иерусалиме началась процессия перед схождением Благодатного огня

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Молитвенная процессия перед схождением Благодатного огня, которую возглавляет патриарх Иерусалимский Феофил III, началась в храме Гроба Господня в Иерусалиме, сообщили РИА Новости в прибывшей в храм за огнем делегации Фонда Андрея Первозванного (ФАП).

После крестного хода патриарх Феофил войдёт в Кувуклию – часовню внутри храма, расположенную непосредственно над ложем Гроба Господня, – чтобы молиться в ней, получить появляющийся там Благодатный огонь и затем раздать его духовенству и верующим, окружающим часовню.