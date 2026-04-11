Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Религия
 
13:42 11.04.2026
В Иерусалиме началась процессия перед схождением Благодатного огня

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Молитвенная процессия перед схождением Благодатного огня, которую возглавляет патриарх Иерусалимский Феофил III, началась в храме Гроба Господня в Иерусалиме, сообщили РИА Новости в прибывшей в храм за огнем делегации Фонда Андрея Первозванного (ФАП).
Полиция Израиля в свете прекращения огня с Ираном приняла решение отменить ограничения на посещение святых мест в Иерусалиме, начиная с 9 апреля. Святыни трех монотеистических религий в Иерусалиме оставались закрытыми для верующих более месяца.
Верующая в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
Вчера, 02:04
После крестного хода патриарх Феофил войдёт в Кувуклию – часовню внутри храма, расположенную непосредственно над ложем Гроба Господня, – чтобы молиться в ней, получить появляющийся там Благодатный огонь и затем раздать его духовенству и верующим, окружающим часовню.
Делегацию Фонда Андрея Первозванного за Благодатным огнем, прилетевшую в Израиль в Страстную пятницу, возглавляют председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин и викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Каширский Феогност (Гузиков), в ее составе также ректор Московской консерватории Александр Соколов, адвокат Павел Астахов и другие видные деятели из России.
Фонд планирует доставить Благодатный огонь в Москву в аэропорт "Внуково" в субботу вечером при поддержке Государственной транспортной лизинговой компании самолетом "Валентина Терешкова" госкорпорации "Роскосмос". Затем огонь по традиции привезут в кафедральный столичный храм Христа Спасителя на ночное патриаршее пасхальное богослужение, совершаемое в этом году в ночь с 11 на 12 апреля. Широкой встречи Благодатного огня в аэропорту "Внуково" не предполагается, но огонь передадут представителям ряда епархий Русской православной церкви и в 15 храмов Москвы
Церемония Святого Огня в Храме Гроба Господня в Старом городе Иерусалима - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
Вчера, 12:22
 
РелигияИерусалимИзраильМоскваФеофил III (Патриарх Иерусалимский)Владимир ЯкунинАлександр СоколовФонд Андрея ПервозванногоРусская православная церковьПасха
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала