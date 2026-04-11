В Иерусалиме началась процессия перед схождением Благодатного огня

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Молитвенная процессия перед схождением Благодатного огня, которую возглавляет патриарх Иерусалимский Феофил III, началась в храме Гроба Господня в Иерусалиме, сообщили РИА Новости в прибывшей в храм за огнем делегации Фонда Андрея Первозванного (ФАП).
Полиция Израиля в свете прекращения огня с Ираном приняла решение отменить ограничения на посещение святых мест в Иерусалиме, начиная с 9 апреля. Святыни трех монотеистических религий в Иерусалиме оставались закрытыми для верующих более месяца.
После крестного хода патриарх Феофил войдёт в Кувуклию – часовню внутри храма, расположенную непосредственно над ложем Гроба Господня, – чтобы молиться в ней, получить появляющийся там Благодатный огонь и затем раздать его духовенству и верующим, окружающим часовню.
Делегацию Фонда Андрея Первозванного за Благодатным огнем, прилетевшую в Израиль в Страстную пятницу, возглавляют председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин и викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Каширский Феогност (Гузиков), в ее составе также ректор Московской консерватории Александр Соколов, адвокат Павел Астахов и другие видные деятели из России.
Фонд планирует доставить Благодатный огонь в Москву в аэропорт "Внуково" в субботу вечером при поддержке Государственной транспортной лизинговой компании самолетом "Валентина Терешкова" госкорпорации "Роскосмос". Затем огонь по традиции привезут в кафедральный столичный храм Христа Спасителя на ночное патриаршее пасхальное богослужение, совершаемое в этом году в ночь с 11 на 12 апреля. Широкой встречи Благодатного огня в аэропорту "Внуково" не предполагается, но огонь передадут представителям ряда епархий Русской православной церкви и в 15 храмов Москвы