Делегация Фонда Андрея Первозванного прибыла в Иерусалим

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) вошла в Старый город Иерусалима и направилась к храму Гроба Господня, где традиционно в Великую субботу днем накануне Пасхи по молитвам православных христиан появляется Благодатный огонь, который делегация получит и доставит в Москву, сообщили РИА Новости в фонде.