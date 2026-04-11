В ГИБДД назвали причину ДТП с пригородным поездом под Брянском
17:08 11.04.2026 (обновлено: 17:20 11.04.2026)
В ГИБДД назвали причину ДТП с пригородным поездом под Брянском

© ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ/Telegram — Последствия столкновения легкового автомобиля с поездом в Брянской области
БРЯНСК, 11 апр - РИА Новости. ДТП с пригородным поездом под Брянском произошло из-за нарушения правил дорожного движения водителем автомобиля, он проехал на запрещающий сигнал светофора, рассказали РИА Новости в региональном УГИБДД.
Ранее в субботу региональное ГУ МЧС сообщило о столкновении пригородного поезда с автомобилем в Почепском районе Брянской области. По данным ведомства, в аварии пострадал только водитель автомобиля, его доставили с травмами в больницу.
"По предварительным данным, водитель 1979 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-217150, следовал со стороны автодороги "Брянск–Новозыбков–граница с Республикой Беларусь" в направлении города Почепа. В нарушение требований запрещающего сигнала светофора он выехал на железнодорожный переезд, где допустил столкновение с железнодорожным составом", - рассказали в ГИБДД.
В ведомстве уточнили, что авария произошла в субботу в 14.55 на железнодорожном переезде 89 км перегона Почеп–Немолодва.
ПроисшествияПочепский районБрянская областьПочепУГИБДДМЧС РоссииГИБДД МВД РФ
 
 
