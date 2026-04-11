В Госавтоинспекции разъяснили, как получить экстренную помощь на дороге

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. При необходимости получения экстренной помощи на дороге следует остановиться в безопасном месте, включить сигнализацию, выставить знак аварийной остановки и позвонить по номерам 112 или 102, рекомендовали в Госавтоинспекции МВД России.

При нахождении инспектора ДПС в зоне видимости допустимо подать звуковой или световой сигнал либо аккуратно, с соблюдением требований безопасности, выйти из автомобиля и постараться привлечь внимание. В ведомстве отметили, что своевременное обращение к автоинспектору за помощью предотвращает более серьезные дорожные инциденты.

Очевидный случай подобного обращения — дорожно-транспортное происшествие. Если есть пострадавшие, заблокировано движение, звонок в Госавтоинспекцию необходим незамедлительно. Второй — техническая поломка. Внезапный разрыв ремня газораспределительного механизма, прокол колеса на трассе или перегрев двигателя в дальней дороге: инспекторы ДПС вызовут эвакуатор, подскажут координаты ближайшего сервиса или места отдыха, а в экстренных случаях помогут с топливом и разрядившимся аккумулятором.

Также часто возникают ситуации, связанные с потерей ориентации водителя на местности. Сбои навигации, отсутствие сотовой связи или закрытие трассы из-за непогоды — инспекторы укажут верный маршрут или организуют временный объезд. Рассчитывать на помощь автоинспекторов можно и при прямой угрозе безопасности – очевидной агрессии других водителей, попытке угона, конфликте на дороге.

"Многие водители ошибочно полагают, что единственная задача инспектора ДПС — выявление нарушителей. Помощь на дороге — один из приоритетов. В зону ответственности сотрудников входит не только регулирование движения, но и содействие всем, кто оказался в трудной или экстренной ситуации. Это касается водителей, пассажиров и даже пешеходов, которые потеряли ориентацию или нуждаются в помощи", — заключили в Госавтоинспекции МВД России.