Рейтинг@Mail.ru
В Госавтоинспекции разъяснили, как получить экстренную помощь на дороге - РИА Новости, 11.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 11.04.2026
В Госавтоинспекции разъяснили, как получить экстренную помощь на дороге

ГИБДД: для получения помощи на дороге нужно съехать на обочину и позвонить 112

© Фото : Госавтоинспекция МВД РоссииВ Госавтоинспекции разъяснили, как получить экстренную помощь на дороге
В Госавтоинспекции разъяснили, как получить экстренную помощь на дороге - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
© Фото : Госавтоинспекция МВД России
В Госавтоинспекции разъяснили, как получить экстренную помощь на дороге
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. При необходимости получения экстренной помощи на дороге следует остановиться в безопасном месте, включить сигнализацию, выставить знак аварийной остановки и позвонить по номерам 112 или 102, рекомендовали в Госавтоинспекции МВД России.
При нахождении инспектора ДПС в зоне видимости допустимо подать звуковой или световой сигнал либо аккуратно, с соблюдением требований безопасности, выйти из автомобиля и постараться привлечь внимание. В ведомстве отметили, что своевременное обращение к автоинспектору за помощью предотвращает более серьезные дорожные инциденты.
Очевидный случай подобного обращения — дорожно-транспортное происшествие. Если есть пострадавшие, заблокировано движение, звонок в Госавтоинспекцию необходим незамедлительно. Второй — техническая поломка. Внезапный разрыв ремня газораспределительного механизма, прокол колеса на трассе или перегрев двигателя в дальней дороге: инспекторы ДПС вызовут эвакуатор, подскажут координаты ближайшего сервиса или места отдыха, а в экстренных случаях помогут с топливом и разрядившимся аккумулятором.
Также часто возникают ситуации, связанные с потерей ориентации водителя на местности. Сбои навигации, отсутствие сотовой связи или закрытие трассы из-за непогоды — инспекторы укажут верный маршрут или организуют временный объезд. Рассчитывать на помощь автоинспекторов можно и при прямой угрозе безопасности – очевидной агрессии других водителей, попытке угона, конфликте на дороге.
"Многие водители ошибочно полагают, что единственная задача инспектора ДПС — выявление нарушителей. Помощь на дороге — один из приоритетов. В зону ответственности сотрудников входит не только регулирование движения, но и содействие всем, кто оказался в трудной или экстренной ситуации. Это касается водителей, пассажиров и даже пешеходов, которые потеряли ориентацию или нуждаются в помощи", — заключили в Госавтоинспекции МВД России.
Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Инфраструктура для жизни".
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)ГАИ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала