Внучка героя советского сопротивления в лагерях многие годы ищет орден деда

© AP Photo Заключенные работают на заводе по производству боеприпасов в концентрационном лагере Дахау

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Внучка героя советского сопротивления в фашистских лагерях Николая Баранова Татьяна Ёрж рассказала РИА новости, что до сих пор не может найти орден своего легендарного деда.

Одиннадцатого апреля отмечается Международный день освобождения узников нацистских концлагерей.

Николай Баранов - активный участник сопротивления в концлагерях в Баварии , создатель самой большой антифашистской организации БСВ (Братское сотрудничество военнопленных).

Говоря о деде, Ёрж указала на то, что подвиг этих людей стал известен лишь благодаря историку Ефиму Ароновичу Бродскому в 1957 году при поддержке писателя Константина Симонова , маршала Георгия Жукова и Фонда Александра Печерского в наши дни, выпустившего два документальных проекта о подвиге людей, создавших самую большую подпольную организацию в немецком тылу в условиях концлагерей.

Внучка героя напомнила, что ее деду посвящены экспозиции в музеях Севастополя Щёлково . При этом она призналась, что до сих пор пытается найти орден своего деда, который ему не успели вручить из-за захвата Севастополя немцами, хотя указ о награждении хранится в Музее Обороны Севастополя.

"Никто из тех, чьи фамилии значились в этом указе о награждении, не получил своей награды даже после войны, оставшись в живых", - уточнила она.

Ерж считает, что орден должен быть вручён, хоть и посмертно и пусть даже по документам.