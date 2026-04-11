МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Полет Юрия Гагарина в космос и его геополитические последствия говорят о том, что такая страна, как Россия, не может существовать без своей уникальной миссии в истории, заявил РИА Новости заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.

Яковенко пояснил, что по этой причине Запад в 1990-е годы пытался уничтожить советскую систему образования и ввести в потребительский социокультурный уклад, который был признан обреченным как в СССР , так и на Западе еще в трудах социолога Питирима Сорокина, а Жан Бодрийяр назвал его "сделкой с дьяволом" в своем "Обществе потребления" 1970 года.

"Как открыто признали на Западе уже в контексте навязанного нам украинского конфликта, задача ставилась шире и глубже - уничтожить нас как цивилизацию, которая колит глаза западной модели развития и образу жизни, "сменить режим", а лучше всего расчленить и разоружить", - добавил он.

По его словам, вся модернизация России, начиная с Петра Великого, готовила Россию к тому, что никто кроме нее не мог дать миру.

"И наша военная мощь стоит на службе этой эмансипирующей миссии, притом что мы не претендуем на исключительность, как это делают по ту сторону Атлантики", - подчеркнул он.

"Россия трижды, причем в двух различных инкарнациях, сорвала попытки насильственного объединения Европы - Наполеоном, германским кайзером и Гитлером. Наша революция 1917 года при всех ее трагических последствиях для нас самих привела к пробуждению Азии , что признавал даже Збигнев Бжезинский ", - добавил Яковенко.

Он подчеркнул, что без решающей роли Москвы не состоялась бы послевоенная деколонизация.