"Я чуть не погорел": неизвестный факт о полете Гагарина в космос

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Юрий Гагарин еще при жизни стал легендарной личностью — мифы о нем распространялись очень быстро. В Юрий Гагарин еще при жизни стал легендарной личностью — мифы о нем распространялись очень быстро. В Музее-заповеднике имени первого космонавта опровергли РИА Новости распространенные заблуждения и привели малоизвестные факты биографии героя.

Какой самый необычный предмет из коллекции музея связан с Гагариным?

Широковещательный радиоприемник (ШВР), входивший в систему связи "Заря" советских космических кораблей "Восток". Его основной задачей было прослушивание радиостанций в период отдыха космонавта.

Приемник располагался в спускаемом аппарате возле пульта пилота. Траектория полета Юрия Гагарина проходила таким образом, что большая часть орбиты находилась вне территории Советского Союза, поэтому постоянная и надежная связь с космонавтом была просто необходима.

Исходя из этого было принято решение об использовании диапазонов ультракоротких волн над территорией Советского Союза и коротких волн — вне его пределов. Связь на ультракоротких волнах проводилась в пределах прямой видимости наземно-измерительных пунктов, то есть полностью устойчивая. На коротких волнах возможность связи была проблематичной и зависела от многих природных факторов, поэтому применялись все возможные варианты использования бортовой аппаратуры.

Одним из таких вариантов был широковещательный приемник, имевший два коротковолновых канала. К сожалению, прибор не получил хорошей оценки космонавтов. Причина заключались в том, что из-за отсутствия в нем шумоподавления, в так называемых "пустых зонах", шум в динамике был очень сильный. Это вызывало дискомфорт, и космонавт выключал приемник.

В дальнейшем с их помощью на борт стали передавать музыку. Ее-то и слушали вне зон связи через бортовые приемники. На космических аппаратах других серий широковещательный радиоприемник не устанавливался, а практиковались магнитофоны с предварительной, по желанию экипажа, записью.

С помощью ШВР шла трансляция вальса "Амурские волны" на борт "Востока" 12 апреля 1961 года. Гагарин вспоминал: "В кабину долетала музыка Родины, я слышал, как родные голоса пели одну из моих любимых песен — "Амурские волны". Радио, как пуповина, связывало меня с Землей…"

Какой, казалось бы, незначительный случай из жизни раскрывает характер первого космонавта?

В последних числах февраля 1961 года в кабинет врача, отвечающего за состояние здоровья слушателей-космонавтов, Ивана Ивановича Брянова, ворвался Юрий Гагарин, главный кандидат на первый космический полет: "Иван Иванович, выручайте, под угрозой моя подготовка к полету в космос".

Он жаловался, что уже неделю у него болит правая щека. Уже при беглом осмотре стало ясно, что у него правосторонний гнойный гайморит. Это подтвердил и сделанный в двух проекциях снимок. На одном из них была заметна опухоль. Возникло подозрение, что она стала результатом заболевания зуба. Приглашенный стоматолог предложил лечение, требующие довольно много времени. Юрий Алексеевич расстроился: это означало, что он будет снят с полета. "Нельзя ли сразу удалить зуб?" — попросил Гагарин. От решения врачей зависела его судьба. Удаление зуба и интенсивное лечение гайморита заняло неделю.

После своего исторического полета Юрий Гагарин подарил Брянову фотокарточку с надписью: "Ивану Ивановичу с уважением". С тех пор всякий раз, когда они встречались, Гагарин хитро подмигивал врачу и говорил: "Вот, Иван Иванович, а помните, когда я чуть-чуть не погорел?"

Какой факт о первом космонавте незаслуженно забыт?

Восстановившиеся в апреле 1945-го отношения с Бразилией спустя два года, в разгар холодной войны, вновь были прерваны и только в 1961-м окончательно восстановлены.

Юрий Гагарин сыграл важную роль в восстановлении дипломатических отношений с Бразилией, прерванных еще в 1947-м. Он побывал в стране с 28 июля по 4 августа 1961-го, где вручил президенту Жанио Куадросу послание Никиты Хрущева о восстановлении дипломатических отношений. С тех пор отношения наших стран не прерывались.

© РИА Новости / Павел Барашев Перейти в медиабанк Поездка летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Юрия Гагарина в Бразилию в рамках своего турне по Америке. Жители Сан-Паулу с утра до ночи дежурят у гостиницы, где остановился первый космонавт Земли

Какой миф о Гагарине наиболее устойчивый?

Есть мнение, что кандидатуру Гагарина утвердили на первый космический полет в том числе из-за его лучезарной улыбки.

При этом народную любовь к Гагарину пробовали объяснить как раз этой деталью. "Он молод, красив, у него такая улыбка", — писали в шестидесятые годы советские газеты.

Как меняется восприятие Гагарина разными поколениями?

О полете Гагарина долгое время было принято говорить как об осуществленном "без сучка и задоринки" и от космонавта не требовалось ничего, кроме соответствующей физической подготовки. В последние годы мы все больше говорим, как непросто проходил полет, о многочисленных нештатных ситуациях, какое мужество и самообладание он проявил.

Исследования, проведенные в музее, говорят о том, что личность первого космонавта куда более многогранна, чем это было принято считать раньше. Его поступки, отношение к близким, родному Гжатску, проблемам жизни общества дают основание видеть в нем незаурядную личность.