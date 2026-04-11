Биолог рассказал, когда в Москве появятся гадюки

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Гадюки появятся в столице в мае, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник МГУ, кандидат биологических наук Павел Квартальнов.
"Гадюки выходят, когда хорошо прогревается земля. Они зимуют довольно глубоко под землей, где земля не промерзает, потому что для них смертелен контакт с промерзшей почвой. Я думаю, что они не раньше мая будут выходить, но это зависит от погоды", - рассказал Квартальнов.
Ученый добавил, что гадюку можно встретить в национальном парке "Лосиный Остров" в Москве, а также в Подмосковье.
