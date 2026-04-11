ФСБ рассекретила архивы об инженерах, создававших крематории концлагерей

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Инженеры, конструировавшие в гитлеровской Германии крематории концлагерей, цинично сравнивали себя с создателями передовой военной техники, например авиастроителями, об этом говорится в рассекреченных архивных документах, опубликованных Федеральной службой безопасности России.

В субботу отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Вопрос ответственности специалистов Третьего рейха, обеспечивавших работу концлагерей, стал центральным в послевоенных судебных процессах над нацистскими преступниками. Рассекреченные документы ведомственных архивов демонстрируют особенности работы советских органов государственной безопасности по доказыванию вины исполнителей и соучастников массового уничтожения узников концентрационных лагерей, отмечается в сообщении ФСБ

Весной 1946 года работники оперативно-следственной группы отдела советской военной контрразведки "Смерш" 8-й гвардейской армии Группы советских оккупационных войск в Германии задержали служащих немецкой инженерной компании "Топф и сыновья", занимавшейся проектированием и строительством крематориев, а также оборудованием газовых камер в лагерях смерти "Аушвиц", "Дахау" и "Бухенвальд".

Кроме установления фактов участия задержанных в проектировании, строительстве, введении в эксплуатацию и обслуживании сооружений и оборудования, предназначенного для массового уничтожения людей, военным контрразведчикам приходилось выяснять степень их осведомленности о событиях, происходивших за колючей проволокой.

"Из протоколов допросов служащих компании становятся известны ужасающие подробности массового умерщвления людей в нацистских лагерях смерти", - отмечает ФСБ.

В опубликованных сейчас документах среди прочего приведены показания инженера-конструктора вентиляционных установок Карла Шульце, который рассказал, что происходило в концлагере в Освенциме , где он проводил ремонт и настройку оборудования крематория и газовых камер. "Я лично видел в двадцати шагах от себя, как эсэсовцы из лагерей гнали человек до трехсот мужчин, женщин и детей… Всех их вогнали в один большой деревянный барак, без окон и с внутренним электрическим освещением. Внутри этот барак был связан закрытым проходом с газовой камерой, где мною была оборудована вентиляционная установка", - говорил Шульце.

По словам Шульце, утром следующего дня он был в крематории и видел там 60 трупов мужчин, женщин и детей разных возрастов, лежавших на полу раздетыми для подачи в печь крематория. "По внешнему виду можно было судить, что они были умерщвлены в газовой камере", - добавлял Шульце.

А главный инженер и прокурист (доверенное лицо предприятия, которое имеет полномочия на совершение различных сделок от имени собственника – ред.) "Топфа" Фриц Зандер "лично спроектировал и представил для получения патента в Берлин проект сверхмощного крематория для массового сожжения трупов". На допросе в "Смерш" Зандер рассказал, что начал разработку такого крематория после того, как в 1942 году узнал от своего сослуживца по "Топфу" Курта Прюфера, что печи "Освенцима" "не справлялись с нагрузкой".

По словам Зандера, его изобретение в силу военного времени носило секретный характер. "Крематорий для массового сожжения должен был быть построен по принципу конвейерной системы, в печь должны непрерывно механическим путем поступать трупы для сожжения", - рассказывал Зандер. Еще одно "новшество" состояло в том, что "сами трупы должны были служить дополнительным источником топлива".