ФНС опровергла информацию о сбое при подаче декларации 3-НДФЛ

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Информация о сбое при подаче россиянами декларации 3-НДФЛ для получения налогового вычета и формирования задолженности на ЕНС не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в Федеральной налоговой службе (ФНС) России.

« "В сети появилась информация, что при подаче декларации 3-НДФЛ для получения налогового вычета происходит сбой и на ЕНС формируется задолженность. Эта информация не соответствует действительности. Личный кабинет физлица, функционал подачи декларации 3-НДФЛ и формирования ЕНС работают в штатном режиме", - рассказали в ведомстве.

Так, всего к возврату в первом квартале 2026 года представлено 4,8 миллиона деклараций 3-НДФЛ с заявленными вычетами и 1 миллион заявлений в упрощённом порядке. В настоящее время 65% деклараций уже проверены, подчеркнули в ФНС

"Наиболее популярные причины отказа в предоставлении налоговых вычетов - неправильное заполнение декларации 3-НДФЛ, а также отсутствие документов, подтверждающих право на получение вычета", - отметили в ФНС.

Например, к наиболее типичным ошибкам налогоплательщиков в декларации 3-НДФЛ относится представление уточненной налоговой декларации с дополнительными налоговыми вычетами без отражения в ней вычетов, ранее заявленных в первичной декларации.

Так, уточненная декларация 3-НДФЛ должна включать в себя все вычеты, заявленные в первичной декларации, подчеркнули в ФНС. "Например, в первичной декларации заявлен социальный налоговый вычет на лечение в размере 90 тысяч рублей, сумма возвращенного налога составила рублей 11,7 тысячи рублей. В уточненной декларации заявлен только социальный налоговый вычет по расходам на обучение ребенка в размере 50 тысяч рублей, сумма возврата по которому – 6,5 тысячи рублей", - отметили в ФНС.

"Тем самым налогоплательщик фактически отказался от ранее заявленного социального вычета по лечению, поскольку не отразил его в уточненной декларации. В результате вместо дополнительно ожидаемых из бюджета 6,5 тысячи рублей образовалась задолженность в размере 5,2 тысячи рублей (11 700 – 6 500)", - пояснили в ФНС.

Кроме того, при заполнении декларации по форме 3-НДФЛ на имущественный налоговый вычет неверно указывают сумму переходящего остатка. Узнать сумму переходящего остатка можно в налоговом органе по месту учета или в сервисе "Личный кабинет налогоплательщика ФЛ", отметили в ФНС.