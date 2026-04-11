В Ереване началось шествие сторонников Карапетяна

ЕРЕВАН, 11 апр - РИА Новости. Сторонники партии "Сильная Армения", возглавляемой предпринимателем Самвелом Карапетяном, начали шествие по центральным улицам Еревана, передает корреспондент РИА Новости.
До этого состоялся митинг на площади Свободы, во время которого на большом экране показали выступление находящегося под домашним арестом Карапетяна.
Шествие проходит без эксцессов, полиция в действия участников акции не вмешивается.
Лидер партии "Сильная Армения" бизнесмен Самвел Карапетян находился в заключении в Армении с 18 июня 2025 года. Его защита считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку Армянской апостольской церкви. Тридцатого декабря 2025 года его перевели под домашний арест.