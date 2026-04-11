Турецкая актриса Эрчел сдала отрицательный тест на наркотики - РИА Новости, 11.04.2026
21:51 11.04.2026
Sabah: турецкая актриса Ханде Эрчел сдала отрицательный тест на наркотики

Актриса Ханде Эрчел. Архивное фото
СТАМБУЛ, 11 апр – РИА Новости. Результат теста на наркотики популярной турецкой актрисы Ханде Эрчел оказался отрицательным, в ее организме обнаружены лишь следы лекарств, сообщила газета Sabah.
Турецкую актрису Ханде Эрчел отпустили на свободу в конце марта после сдачи теста на наркотики. Разыскиваемую по делу об употреблении наркотиков актрису задержали в аэропорту Стамбула сразу по прибытии, она дала показания в суде.
"Согласно результатам анализов, у Ханде Эрчел, Хакана Сабанджи и Фикрета Ормана не выявлено следов кокаина. В анализах мочи Эрчел выявлены следы действующего вещества лекарств морфина, кодеина и его метаболитов", - говорится в сообщении газеты.
Результаты тестов на наркотики оказались положительными у 77% турецких знаменитостей, прошедших проверку, в общей сложности задержаны 255 человек в рамках расследования, сообщил в пятницу генпрокурор Стамбула Фатих Дёнмез.
Полиция Турции проводит антинаркотические рейды с октября 2025 года. В рамках расследования в разное время были задержаны популярные актеры и инфлюенсеры. Ранее после задержания и признания в употреблении наркотиков главных ролей в сериалах лишились актер турецкого сериала "Дети рая" Исмаил Хаджиоглу и актер сериала "Клюквенный щербет" Догукан Гюнгёр.
