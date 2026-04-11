Рейтинг@Mail.ru
Экс-следователь оценил причастность вымогателей к пропаже Героя России
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:19 11.04.2026
Экс-следователь оценил причастность вымогателей к пропаже Героя России

РИА Новости: причастность вымогателей к пропаже Героя РФ в Юрге маловероятна

© Фото : Полиция Кузбасса/TelegramГерой России, участник СВО Алексей Асылханов
Герой России, участник СВО Алексей Асылханов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КЕМЕРОВО, 11 апр - РИА Новости. Вымогатели, если таковые были, побоялись бы нанести вред здоровью или похитить Героя России Алексея Асылханова, пропавшего в городе Юрге Кемеровской области 3 апреля, поделился мнением с РИА Новости бывший следователь СК России, участник СВО, ветеран боевых действий Василий Козлов.
Асылханов ушел из дома в Юрге 3 апреля и до сих пор не вернулся. СУСК региона возбудил уголовное дело по статье об убийстве.
"Они бы (вымогатели - ред.), наверное, побоялись бы, зная, что он - медийная личность, вымогать деньги. Может быть, и вымогали, но вред здоровью причинить, похитить - это исключено, потому что всем понятно, что сразу стали бы искать его, потому что Герой России", - заявил Василий Козлов, отвечая на вопрос РИА Новости о том, могли ли Алексея похитить вымогатели.
Асылханову, который отправился на СВО в ноябре 2022 года в составе разведывательной роты, в декабре 2024 года "Золотую Звезду" Героя России вручал президент России Владимир Путин. На тот момент на счету рядового было 15 уничтоженных танков и 50 боевых бронемашин. Находясь на позиции, Асылханов обнаружил скрытное выдвижение ВСУ в направлении опорного пункта российских войск. Оценив обстановку, он передал информацию на позиции ВС РФ и, несмотря на численное превосходство врага, вступил в стрелковый бой и сумел задержать противника до прибытия подкрепления.
Герой России, участник СВО Алексей Асылханов - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
В Кузбассе после пропажи Героя России Асылханова возбудили дело об убийстве
8 апреля, 15:14
 
РоссияЮргаКемеровская областьВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала