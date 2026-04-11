Экс-следователь оценил причастность вымогателей к пропаже Героя России

КЕМЕРОВО, 11 апр - РИА Новости. Вымогатели, если таковые были, побоялись бы нанести вред здоровью или похитить Героя России Алексея Асылханова, пропавшего в городе Юрге Кемеровской области 3 апреля, поделился мнением с РИА Новости бывший следователь СК России, участник СВО, ветеран боевых действий Василий Козлов.
Асылханов ушел из дома в Юрге 3 апреля и до сих пор не вернулся. СУСК региона возбудил уголовное дело по статье об убийстве.
"Они бы (вымогатели - ред.), наверное, побоялись бы, зная, что он - медийная личность, вымогать деньги. Может быть, и вымогали, но вред здоровью причинить, похитить - это исключено, потому что всем понятно, что сразу стали бы искать его, потому что Герой России", - заявил Василий Козлов, отвечая на вопрос РИА Новости о том, могли ли Алексея похитить вымогатели.
Асылханову, который отправился на СВО в ноябре 2022 года в составе разведывательной роты, в декабре 2024 года "Золотую Звезду" Героя России вручал президент России Владимир Путин. На тот момент на счету рядового было 15 уничтоженных танков и 50 боевых бронемашин. Находясь на позиции, Асылханов обнаружил скрытное выдвижение ВСУ в направлении опорного пункта российских войск. Оценив обстановку, он передал информацию на позиции ВС РФ и, несмотря на численное превосходство врага, вступил в стрелковый бой и сумел задержать противника до прибытия подкрепления.