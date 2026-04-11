На севере Москвы пешеход погиб в результате ДТП с автобусом

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Скончался пешеход, переходивший дорогу в неположенном месте и попавший под колеса автобуса на Базовской улице в Москве, сообщили в столичной Госавтоинспекции.
"По предварительным данным, на Базовской улице в районе дома 19 водитель автобуса совершил наезд на мужчину-пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте. В результате наезда пешеход скончался", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, на месте работает следственно-оперативная группа.