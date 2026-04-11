17:23 11.04.2026 (обновлено: 18:35 11.04.2026)
В Северной Осетии два человека погибли в ДТП с тремя машинами

© Фото : МВД по РСО-Алания/Telegram — Последствия ДТП с участием трех автомобилей в Северной Осетии
НАЛЬЧИК, 11 апр — РИА Новости. В ДТП в Северной Осетии погибли два человека, сообщило МВД региона.
В 13:00 мск на автодороге Владикавказ — Алагир столкнулись три машины: Suzuki Jimny, "Волга" и ВАЗ-2107. Иномарка влетела в "Волгу", которую отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с "семеркой".
"Водитель "семерки" и пассажирка "Волги" скончались на месте до приезда скорой помощи", — говорится в публикации.
Еще шестерых человек, включая ребенка 2023 года рождения, госпитализировали с различными травмами.
