Сотрудники МЧС ликвидируют последствия ДТП на автодороге Болгар-Базрные Матаки в Республике Татарстан

В Татарстане четыре человека погибли с ДТП с трактором

КАЗАНЬ, 11 апр - РИА Новости. Четыре человека погибли в результате столкновения легковушки и трактора с прицепом в Алькеевском районе Татарстана, сообщает прокуратура республики.

« "По предварительным данным, утром 11 апреля на 6-м километре автодороги Базарные Матаки - Болгары произошло столкновение автомобиля "Лада Гранта" и трактора с прицепом. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека: водители обоих транспортных средств и два пассажира легкового автомобиля", - говорится в сообщении

По информации прокуратуры, еще один пассажир легкового автомобиля госпитализирован.