В Татарстане четыре человека погибли с ДТП с трактором

КАЗАНЬ, 11 апр - РИА Новости. Четыре человека погибли в результате столкновения легковушки и трактора с прицепом в Алькеевском районе Татарстана, сообщает прокуратура республики.
"По предварительным данным, утром 11 апреля на 6-м километре автодороги Базарные Матаки - Болгары произошло столкновение автомобиля "Лада Гранта" и трактора с прицепом. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека: водители обоих транспортных средств и два пассажира легкового автомобиля", - говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, еще один пассажир легкового автомобиля госпитализирован.
Организована процессуальная проверка, ход и результаты которой взяты на контроль в надзорном ведомстве.
14 декабря 2025, 16:19