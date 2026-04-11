08:11 11.04.2026
Двоих фигурантов дела об афере с квартирой Долиной ранее судили за хищения

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Двое фигурантов уголовного дела об афере в отношении певицы Ларисы Долиной ранее были судимы за кражи, разбой, грабеж и вымогательство, говорится в материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, уроженец Йошкар-Олы Дмитрий Леонтьев сначала был осужден на четыре года девять месяцев за разбой и кражу, освободился условно-досрочно, затем отбыл срок еще за восемь эпизодов кражи. Другой уроженец столицы Марий Эл Артур Каменецкий ранее отбыл пятилетний срок за вымогательство, грабеж и похищение у гражданина паспорта.
Михаил Барщевский и Лариса Долина во время пресс-завтрака, посвященного премьере спектакля Мечты Фемиды в Театре на Трубной. 7 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Долина назвала новую роль в "Мечтах Фемиды" авантюрой
7 апреля, 15:10
"Вид рецидива преступлений Леонтьева является особо опасным, а вид рецидива Каменецкого... определен как опасный", - говорится в документах.
Ранее суд приговорил четырех фигурантов дела к реальному лишению свободы на срок от четырех лет до семи лет трех месяцев за аферу с квартирой Долиной в Ксеньинском переулке в центре Москвы.
Как было установлено в суде, Анжела Цырульникова, Каменецкий, Леонтьев и Андрей Основа совместно с иными неустановленными соучастниками совершили хищение денежных средств певицы на сумму более 175 миллионов рублей. Они также лишили Долину права на квартиру в центре Москвы, рыночная стоимость которой превышала 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку следствие оценило в 317 миллионов рублей.
Фигурант уголовного дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной Анжела Цырульникова на заседании Таганского районного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
Курьера, фигурирующую в деле Долиной, жертвы узнавали по кодовым словам
5 апреля, 08:56
 
