Двоих фигурантов дела об афере с квартирой Долиной ранее судили за хищения

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Двое фигурантов уголовного дела об афере в отношении певицы Ларисы Долиной ранее были судимы за кражи, разбой, грабеж и вымогательство, говорится в материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Как было установлено в суде, Анжела Цырульникова, Каменецкий, Леонтьев и Андрей Основа совместно с иными неустановленными соучастниками совершили хищение денежных средств певицы на сумму более 175 миллионов рублей. Они также лишили Долину права на квартиру в центре Москвы, рыночная стоимость которой превышала 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку следствие оценило в 317 миллионов рублей.