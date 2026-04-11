ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Более 8 тысяч узников немецкого концлагеря "Травники" в Польше были расстреляны и отправлены газом во времена ВОВ, говорится в рассекреченных показаниях одного из участников массовых убийств, опубликованных УФСБ России по ДНР.

"В сентябре 1943 года в концлагерь "Травники" на автомашинах прибыло много немецких эсэсовских войск для расстрела заключенных евреев, которых к тому времени в указанном лагере было до 8 тысяч человек... Всех евреев раздетыми наголо, эсосовцы пропускали между собой в первое отделение к забору, где была заранее выкопана длинная, глубокая траншея, из которой из автоматов расстреливали всех проходивших в траншее", – говорится в показаниях Чернышева от 2 февраля 1948 года.