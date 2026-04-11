В ФСБ рассекретили документы об убийстве узников концлагеря во время ВОВ

ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Более 8 тысяч узников немецкого концлагеря "Травники" в Польше были расстреляны и отправлены газом во времена ВОВ, говорится в рассекреченных показаниях одного из участников массовых убийств, опубликованных УФСБ России по ДНР.
"Чернышев Николай Андреевич - житель советской Константиновки, добровольно перешедший на службу нацистской Германии... В ходе карательной деятельности: участвовал в "массовой операции" в марте 1942 года "в течение дня в лагерь "Травники" пригнали до 400 человек евреев. Утром, когда открыли здание, в которое загнали евреев, все они были умерщвлены. Арестованных потравили газом", – сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
Сам Чернышев был завербован немецко-фашистскими захватчиками в 1941 году, когда попал в плен.
"В сентябре 1943 года в концлагерь "Травники" на автомашинах прибыло много немецких эсэсовских войск для расстрела заключенных евреев, которых к тому времени в указанном лагере было до 8 тысяч человек... Всех евреев раздетыми наголо, эсосовцы пропускали между собой в первое отделение к забору, где была заранее выкопана длинная, глубокая траншея, из которой из автоматов расстреливали всех проходивших в траншее", – говорится в показаниях Чернышева от 2 февраля 1948 года.