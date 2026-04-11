Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:20 11.04.2026
В ДНР разминируют до 30 гектар сельхозземель в неделю

Перейти в медиабанк
Флажки, оставленные военными инженерами группировки войск "Центр" Центрального военного округа (ЦВО) в Авдеевке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. В ДНР разминируют до 30 гектар сельскохозяйственных земель еженедельно, рассказал РИА Новости зампред правительства республики Артём Крамаренко.
"Темпы работ по разминированию земель сельскохозяйственного назначения на сегодняшний день составляют 20-30 гектар в неделю", – сказал Крамаренко.
Ранее в министерстве сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности ДНР сообщали, что за прошедший год было обследовано и разминировано более 4 тысяч гектар земель сельскохозяйственного назначения.
Донецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала