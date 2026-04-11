Бюрократы Британии и ЕС не смогут всех всегда обманывать, заявил Дмитриев
23:28 11.04.2026
Бюрократы Британии и ЕС не смогут всех всегда обманывать, заявил Дмитриев

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил на фоне протестов против роста цен на топливо в Британии и ЕС, что британские и европейские чиновники не смогут вводить в заблуждение всех все время.
Ранее на этой неделе несколько улиц в Дублине и несколько автомагистралей были заблокированы тракторами и грузовиками в результате протестов против повышения цен на топливо. Протестующие также заблокировали доступ к топливным терминалам в населенных пунктах Фойнс, Голуэй и Уайтгейт. В четверг власти Ирландии отправили запрос вооруженным силам страны для помощи в разгоне протестов. Как сообщают местные СМИ, на фоне протестов топливо закончилось более чем на 100 автозаправочных станциях.
"Пробуждающее послание британским и европейским бюрократам: "Можно обманывать всех людей некоторое время, можно обманывать некоторых людей все время, но невозможно обманывать всех людей все время", - написал Дмитриев в соцсети X, комментируя видео с забастовками против повышающихся цен на топливо в Европе.
После начала ударов США и Израиля по Ирану фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
