Стармер ненавидит британцев и разрушает их жизнь, заявил Дмитриев - РИА Новости, 11.04.2026
14:44 11.04.2026
Стармер ненавидит британцев и разрушает их жизнь, заявил Дмитриев

Дмитриев: Стармер ненавидит британцев и уничтожает их образ жизни пропагандой

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Глава российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер ненавидит британцев и уничтожает их образ жизни с помощью массовой миграции, милитаристской пропагандой.
"Россия не ненавидит британский народ. Стармер ненавидит британцев и разрушает их образ жизни: массовой миграцией, милитаристской пропагандой, отсутствием топлива", - говорится в публикации в соцсети X Дмитриева.
В своем сообщении он также заявил, что протесты из-за роста цен на топлива начались в Великобритании 11 апреля.
"Как и предсказывалось, протесты против цен на топливо в Великобритании начались точно 11 апреля. Впереди ещё многое, поскольку ирландцы прокладывают путь", - добавил Дмитриев.
Газета Telegraph со ссылкой на источники ранее сообщала, что британские власти готовятся к возможным протестам из-за роста цен на фоне ситуации на Ближнем Востоке.
Ранее на этой неделе несколько улиц в Дублине и несколько автомагистралей были заблокированы тракторами и грузовиками в результате протестов против повышения цен на топливо. Протестующие также заблокировали доступ к топливным терминалам в населенных пунктах Фойнс, Голуэй и Уайтгейт. В четверг власти Ирландии отправили запрос вооруженным силам страны для помощи в разгоне протестов. Как сообщают местные СМИ, на фоне протестов топливо закончилось более чем на 100 автозаправочных станциях.
После начала ударов США и Израиля по Ирану фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
