Великобритания собирается воевать с западной цивилизацией, заявил Дмитриев

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Глава российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Великобритания собирается воевать с западной цивилизацией.

Ранее в пятницу начальник Генштаба Великобритании Ричард Найтон заявил, что министерство обороны королевства намерено обновить руководство по гражданской обороне, последнее издание которого вышло в 1976 году. Найтон отметил, что работа по обновлению руководства началась из-за того, что, по оценке британских властей, относительно мирное время якобы подошло к концу.