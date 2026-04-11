14:23 11.04.2026
Великобритания собирается воевать с западной цивилизацией, заявил Дмитриев

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Глава российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Великобритания собирается воевать с западной цивилизацией.
Так Дмитриев ответил на пост пользователя соцсети X, который задался вопросом, с кем собирается воевать Великобритания.
"С западной цивилизацией", - написал в ответ Дмитриев на своей странице в соцсети X.
Объяснений Дмитриев не привел.
Ранее в пятницу начальник Генштаба Великобритании Ричард Найтон заявил, что министерство обороны королевства намерено обновить руководство по гражданской обороне, последнее издание которого вышло в 1976 году. Найтон отметил, что работа по обновлению руководства началась из-за того, что, по оценке британских властей, относительно мирное время якобы подошло к концу.
