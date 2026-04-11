Эксперт оценил вероятность дефицита продовольствия на Земле

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Численность населения Земли не превысит 12 миллиардов, поэтому нехватка продовольствия человечеству не грозит, сообщил РИА Новости директор Центра изучения стабильности и рисков НИУ ВШЭ Андрей Коротаев.

"В настоящее время продовольствия на нашей планете производится где-то на 12 миллиардов человек. Ни по каким прогнозам достижение 12 миллиардов не планируется. Довольно оптимистический прогноз ООН - на 10,5 миллиардах (рост численности населения - ред.) остановится", - сказал РИА Новости Коротаев.

Он отметил, что большая часть прогнозов оценивает максимум, до которого может вырасти население планеты, еще ниже. Более того, сокращение численности населения в два раза выглядит вполне правдоподобно для целого ряда стран.

"В большинстве стран мира в настоящее время рождаемость находится ниже уровня прямого воспроизводства населения. Реально проблема перенаселения остра только в одной части мира. Это Тропическая Африка", - подчеркнул Коротаев, добавив, что за пределами региона проблема перенаселения актуальна для очень малого числа стран.