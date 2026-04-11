США запустили космический грузовик Cygnus XL к МКС - РИА Новости, 11.04.2026
16:50 11.04.2026 (обновлено: 16:54 11.04.2026)
© Фото : NASA
Американский транспортный космический корабль Cygnus XL. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Успешный запуск американского грузового космического корабля Cygnus XL к МКС прошел во Флориде, следует из трансляции компании SpaceX.
Трансляция запуска и дальнейшего полета корабля велась на странице компании в соцсети Х.
Американское космическое агентство НАСА также подтвердило успешный запуск. Согласно сообщению агентства, опубликованному на его сайте, запуск проходил с космодрома во Флориде.
"Более 11 тысяч фунтов (почти 5 тонн - ред.) научного оборудования и груза были отправлены на Международную космическую станцию ​​на борту космического корабля Cygnus XL компании Northrop Grumman в рамках миссии Commercial Resupply Services-24 (CRS-24). Космический корабль стартовал на ракете SpaceX Falcon 9 ... на космодроме на мысе Канаверал во Флориде", - говорится на сайте НАСА.
В сообщении агентства добавляется, что трансляция прибытия космического корабля начнется в полдень по местному времени (22.00 мск) в понедельник 13 апреля.
МКС - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Россия может задействовать часть модулей МКС при создании новой станции
9 апреля, 23:02
 
