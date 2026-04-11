США запустили космический грузовик Cygnus XL к МКС

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Успешный запуск американского грузового космического корабля Cygnus XL к МКС прошел во Флориде, следует из трансляции компании SpaceX.

В сообщении агентства добавляется, что трансляция прибытия космического корабля начнется в полдень по местному времени (22.00 мск) в понедельник 13 апреля.