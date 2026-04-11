В Будапеште проходит предвыборный митинг сторонников Орбана

БУДАПЕШТ, 11 апр - РИА Новости. Многочисленные сторонники премьер-министра Венгрии Виктора Орбана собрались на предвыборном митинге в его поддержку у Рыбацкого бастиона Будайской крепости в Будапеште, передает корреспондент РИА Новости.

Сторонники Орбана начали собираться у памятника Святому Иштвану задолго до начала назначенного на 19.00 (20.00 мск) митинга, где к собравшемся, как ожидается, обратится политик. Здесь же выступят еще глава МИД Венгрии Петер Сийярто и министр транспорта и строительства Янош Лазар

Первой музыкальной композицией, которая прозвучала на митинге, стала известная композиция Roxette Listen To Your Heart. Следующую композицию организаторы приостановили на время колокольного звона одного из храмов.