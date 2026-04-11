В Будапеште проходит предвыборный митинг сторонников Орбана
20:51 11.04.2026 (обновлено: 21:00 11.04.2026)
В Будапеште проходит предвыборный митинг сторонников Орбана

БУДАПЕШТ, 11 апр - РИА Новости. Многочисленные сторонники премьер-министра Венгрии Виктора Орбана собрались на предвыборном митинге в его поддержку у Рыбацкого бастиона Будайской крепости в Будапеште, передает корреспондент РИА Новости.
Сторонники Орбана начали собираться у памятника Святому Иштвану задолго до начала назначенного на 19.00 (20.00 мск) митинга, где к собравшемся, как ожидается, обратится политик. Здесь же выступят еще глава МИД Венгрии Петер Сийярто и министр транспорта и строительства Янош Лазар
Первой музыкальной композицией, которая прозвучала на митинге, стала известная композиция Roxette Listen To Your Heart. Следующую композицию организаторы приостановили на время колокольного звона одного из храмов.
По территории, где разместились митингующие, в целях безопасности расставлены бочки с водой, над которыми надпись: "Потушите здесь ваш факел", рядом дежурят сотрудники полиции и волонтеры.
