Буданов* сделал внезапное заявление об украинском конфликте

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Украина полностью зависит от других стран в вопросе создания беспилотников, цитирует главу офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова* издание "Страна.ua".



"Все наши супероборонные на данный момент технологии, дроновые и так далее — элементная база чья? Что там украинского? Даже 3D-принтер, на котором большинство деталей сделано, он же тоже не наш. И заливка в нем не наша. Мы пользователи, не более того", — признал он.