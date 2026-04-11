Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:19 11.04.2026 (обновлено: 18:47 11.04.2026)
Буданов* сделал внезапное заявление об украинском конфликте

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКирилл Буданов*
Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Кирилл Буданов*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Украина полностью зависит от других стран в вопросе создания беспилотников, цитирует главу офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова* издание "Страна.ua".

"Все наши супероборонные на данный момент технологии, дроновые и так далее — элементная база чья? Что там украинского? Даже 3D-принтер, на котором большинство деталей сделано, он же тоже не наш. И заливка в нем не наша. Мы пользователи, не более того", — признал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
На Западе резко высказались о Зеленском после заявления Трампа
Вчера, 13:02
Издание напоминает, что сами производители беспилотников заявляли, что украинские дроны, которые власти страны преподносят как уникальные технологии, на деле представляют собой "китайский конструктор".

На этой неделе депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз заявляла, что Счетная палата по закупкам беспилотных систем Украины выявила, что в 2024-2025 годах более 50 процентов государственных контрактов заключалось с нарушением законодательства, что составило 1,7 миллиарда долларов убытков. По ее словам, зафиксированы завышение стоимости беспилотников за указанный период общим объемом почти 19 миллиардов гривен (435 миллионов долларов), срыв сроков поставки, неначисление штрафных санкций и накопление дебиторской задолженности.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
В Киеве заявили о полной осаде Украины
Вчера, 02:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала