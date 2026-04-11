МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Читатели газеты Читатели газеты Telegraph раскритиковали премьер-министра Великобритании Кира Стармера после публикации о том, что Лондон боится задерживать и досматривать российские танкеры, несмотря на санкции и заявления о давлении на Москву.

"Если они и поднимутся на российские корабли, то только затем, чтобы их подкинули до дома, когда их собственные развалятся", — отметил один читатель.

Стармер и его окружение просто превратили нашу некогда гордую страну в посмешище", — обрушился с критикой другой.

"Ради всего святого, надо поскорее отправить Стармера и его команду на какой-нибудь далекий остров, подальше от всех", — написал третий.

"Что говорить про российские танкеры, Стармер даже резиновые лодки не остановит", — заключил еще один читатель.

В марте Лондон заявил, что британские военные смогут подниматься на борт судов, находящихся под санкциями и следующих транзитом через территориальные воды страны. Кроме того, Соединенное Королевство введет еще большие ограничения, перекрыв британские воды, включая Ла-Манш , для попавших под санкции судов. В заявлении подчеркивается, что мера затрагивает так называемый теневой флот, якобы занятый в перевозке российских энергоресурсов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва на фоне неоднократных случаев пиратства в международных водах будет применять меры для защиты своих интересов.