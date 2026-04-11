15:38 11.04.2026 (обновлено: 17:11 11.04.2026)

"Просто посмешище". Выходка Британии против России вызвала переполох в Сети

© AP Photo / Adrian Dennis
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Читатели газеты Telegraph раскритиковали премьер-министра Великобритании Кира Стармера после публикации о том, что Лондон боится задерживать и досматривать российские танкеры, несмотря на санкции и заявления о давлении на Москву.
"Если они и поднимутся на российские корабли, то только затем, чтобы их подкинули до дома, когда их собственные развалятся", — отметил один читатель.
"Стармер и его окружение просто превратили нашу некогда гордую страну в посмешище", — обрушился с критикой другой.
"Ради всего святого, надо поскорее отправить Стармера и его команду на какой-нибудь далекий остров, подальше от всех", — написал третий.
"Что говорить про российские танкеры, Стармер даже резиновые лодки не остановит", — заключил еще один читатель.
В марте Лондон заявил, что британские военные смогут подниматься на борт судов, находящихся под санкциями и следующих транзитом через территориальные воды страны. Кроме того, Соединенное Королевство введет еще большие ограничения, перекрыв британские воды, включая Ла-Манш, для попавших под санкции судов. В заявлении подчеркивается, что мера затрагивает так называемый теневой флот, якобы занятый в перевозке российских энергоресурсов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва на фоне неоднократных случаев пиратства в международных водах будет применять меры для защиты своих интересов.
