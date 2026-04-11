В Британии отозвали закон о передаче архипелага Маврикию, пишут СМИ

ЛОНДОН, 11 апр - РИА Новости. Британские власти отозвали закон о ратификации соглашения по передаче архипелага Чагос в Индийском океане Маврикию на фоне критики сделки президентом США Дональдом Трампом, сообщает газета Times со ссылкой на источники.
"Премьер Кир Стармер был вынужден отозвать закон по передаче суверенитета над островами Чагос Маврикию… Законопроект, лежащий в основе сделки, не будет включен в речь короля в следующем месяце", - пишет издание.
Речь короля Карла III перед парламентом, посвященная ключевым направлениям работы законодателей, запланирована на 13 мая.
По информации газеты, власти по-прежнему надеются убедить Трампа в необходимости сделки, но не могут одобрить сделку без его согласия.
Великобритания 3 октября 2024 года объявила о соглашении по передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос, включая остров Диего-Гарсия. Соглашение вызвало критику Трампа после того, как Великобритания не сразу предоставила американским бомбардировщикам доступ к базе для осуществления ударов по Ирану.