В Британии отозвали закон о передаче архипелага Маврикию, пишут СМИ - РИА Новости, 11.04.2026
15:27 11.04.2026
© AP Photo / Matt Dunham — Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 11 апр - РИА Новости. Британские власти отозвали закон о ратификации соглашения по передаче архипелага Чагос в Индийском океане Маврикию на фоне критики сделки президентом США Дональдом Трампом, сообщает газета Times со ссылкой на источники.
Трамп ранее назвал решение Лондона о передаче островов, на которых находится британо-американская база ВВС Диего-Гарсия, "великой глупостью" и актом "абсолютной слабости".
"Премьер Кир Стармер был вынужден отозвать закон по передаче суверенитета над островами Чагос Маврикию… Законопроект, лежащий в основе сделки, не будет включен в речь короля в следующем месяце", - пишет издание.
Речь короля Карла III перед парламентом, посвященная ключевым направлениям работы законодателей, запланирована на 13 мая.
По информации газеты, власти по-прежнему надеются убедить Трампа в необходимости сделки, но не могут одобрить сделку без его согласия.
Великобритания 3 октября 2024 года объявила о соглашении по передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос, включая остров Диего-Гарсия. Соглашение вызвало критику Трампа после того, как Великобритания не сразу предоставила американским бомбардировщикам доступ к базе для осуществления ударов по Ирану.
