На Западе испугались ответа России на решение главы Минобороны Британии - РИА Новости, 11.04.2026
09:59 11.04.2026 (обновлено: 11:27 11.04.2026)
На Западе испугались ответа России на решение главы Минобороны Британии

Spectator: действия главы МО Британии в отношении России несут серьезные риски

© AP Photo / Thomas Krych
Глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Действия главы Минобороны Британии Джона Хили в отношении России несут серьезные риски для Соединенного королевства, пишет The Spectator.

"Есть ли шанс, что Владимир Путин струсит, когда министр обороны Британии Джон Хили скажет ему: "Мы видим вас. Мы видим вашу активность у наших кабелей и трубопроводов. Знайте: любая попытка их повредить не пройдет и повлечет серьезные последствия"? Шансов почти нет, можно сказать уверенно. Но эта безобидная на вид политическая бравада несет Британии серьезные риски", — говорится в публикации.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Небензя: Британия пренебрегла требованием России
1 марта, 06:44
В статье отмечается, что британский политик корчит из себя борца с Россией. Так он скрывает плачевное состояние армии и оправдывает отсутствие внятных обязательств на Ближнем Востоке.

Но раздутая риторика на самом деле опасна, поскольку углубляет пропасть между словами и реальностью в обороне. И особенно — в истории с мнимой российской угрозой, пишет Spectator.
Ранее британское военное ведомство заявило, что ВМС Британии якобы отслеживали подводную лодку ВМФ России в нейтральных водах Крайнего Севера. Как сообщил в ходе пресс-конференции министр обороны Джон Хили, российская подлодка проекта 941 "Акула" якобы находилась в исключительной экономической зоне Великобритании, но не заходила в ее территориальные воды.
Посольство России в Лондоне отметило сомнительный характер заявлений британского министерства обороны о якобы слежке британских ВМС за российской подводной лодкой на Крайнем Севере. В дипмиссии подчеркнули, что Москва не угрожает британской подводной инфраструктуре и не использует в этом вопросе агрессивную риторику. При этом от британской стороны продолжают исходить агрессивные инициативы. В частности, Лондон отметился крайне воинственными заявлениями в адрес торгового флота, действующего в интересах российских компаний.
Флаг Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
"Нанести удар". Новый план Британии против России поразил Запад
26 февраля, 08:45
 
