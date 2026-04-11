Глава МО Британии не ожидает "наказания" со стороны США за позицию по Ирану

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что не ожидает "наказания" со стороны США из-за конфликта вокруг Ирана, в том числе вывода американских войск с территории королевства.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников в администрации президента США Дональда Трампа сообщала, что США рассматривают план "наказания" ряда стран НАТО за их позицию по конфликту с Ираном, включая возможный вывод американских войск из некоторых стран альянса.
"Нет, не (готовлюсь - ред.) по двум причинам... Наши действия по поддержке наших сил и сил наших союзников, а также ряда операций США, совместные удары по иранским объектам производства ракет стали важной частью, благодаря которой конфликт находится сейчас на данном этапе", - заявил Хили в интервью телеканалу Sky News.
Трамп ранее заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников на соответствующий запрос "несмываемым пятном" и подчеркнул, что США не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его словам, делают всё, чтобы ее не оказывать.