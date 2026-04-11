09:42 11.04.2026 (обновлено: 09:45 11.04.2026)
В Новороссийске обломки БПЛА повредили два многоквартирных дома

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Фрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Обломки БПЛА в Новороссийске повредили два многоквартирных дома и один частный, пострадавших нет, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
Новороссийске обломки БПЛА повредили два многоквартирных и один частный дом. Пострадавших нет. В многоквартирных домах выбило окна в трех квартирах, в частном доме также пострадало остекление", - говорится в сообщении оперштаба.
Уточняется, что фрагменты БПЛА также упали на склад одного из предприятий, произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали. Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы.
Военнослужащий ведет огонь из зенитной установки ЗУ-23 - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
ПВО ночью уничтожила 99 украинских беспилотников
Вчера, 07:22
 
