В Новороссийске обломки БПЛА повредили два многоквартирных дома

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Обломки БПЛА в Новороссийске повредили два многоквартирных дома и один частный, пострадавших нет, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Уточняется, что фрагменты БПЛА также упали на склад одного из предприятий, произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали. Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы.