На Кубани жителей нескольких домов эвакуировали из-за фрагментов БПЛА
13:08 11.04.2026
На Кубани жителей нескольких домов эвакуировали из-за фрагментов БПЛА

Сотрудник МЧС России. Архивное фото
КРАСНОДАР, 11 апр – РИА Новости. Жителей нескольких домов эвакуировали на Кубани из-за обнаружения фрагмента БПЛА с боевой частью, пострадавших нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"В хуторе Трудобеликовском Красноармейского района эвакуировали жителей нескольких домов из-за обнаружения фрагментов БПЛА с боевой частью. Пострадавших нет", - говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе МАХ.
В ведомстве уточнили, что для эвакуированных жителей в местном Доме культуры открыли пункт временного размещения.
Фрагменты беспилотника обнаружили на одной из улиц, обломки повредили забор частного дома, добавляет оперштаб региона. Для проведения необходимых работ на месте находятся оперативные и специальные службы.
Накануне ночью МЧС РФ сообщало об угрозе беспилотной и ракетной опасности в Краснодарском крае. Режим беспилотной опасности отменили в 06.03 мск.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКраснодарский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы Украины
 
 
