На Кубани жителей нескольких домов эвакуировали из-за фрагментов БПЛА

КРАСНОДАР, 11 апр – РИА Новости. Жителей нескольких домов эвакуировали на Кубани из-за обнаружения фрагмента БПЛА с боевой частью, пострадавших нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

« "В хуторе Трудобеликовском Красноармейского района эвакуировали жителей нескольких домов из-за обнаружения фрагментов БПЛА с боевой частью. Пострадавших нет", - говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе МАХ

В ведомстве уточнили, что для эвакуированных жителей в местном Доме культуры открыли пункт временного размещения.

Фрагменты беспилотника обнаружили на одной из улиц, обломки повредили забор частного дома, добавляет оперштаб региона. Для проведения необходимых работ на месте находятся оперативные и специальные службы.